ВС России за прошлую неделю освободили пять населенных пунктов в зоне СВО

РИА Новости: ВС России освободили пять населенных пунктов в Запорожской области.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. За неделю в зоне проведения специальной военной операции российскими военными освобождены пять населенных пунктов, подсчитало РИА Новости, изучив данные Минобороны РФ.

Как подсчитало РИА Новости, с 9 по 15 февраля под контроль Вооруженных Сил России перешли пять населенных пунктов — все в Запорожской области.

За период со 2 по 8 февраля российскими военными освобождены семь населенных пунктов — по два в Харьковской, Запорожской и Сумской областях и одно в Донецкой Народной Республике.