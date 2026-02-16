ВС России за прошлую неделю освободили пять населенных пунктов в зоне СВО

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. За неделю в зоне проведения специальной военной операции российскими военными освобождены пять населенных пунктов, подсчитало РИА Новости, изучив данные Минобороны РФ.
Как подсчитало РИА Новости, с 9 по 15 февраля под контроль Вооруженных Сил России перешли пять населенных пунктов — все в Запорожской области.
За период со 2 по 8 февраля российскими военными освобождены семь населенных пунктов — по два в Харьковской, Запорожской и Сумской областях и одно в Донецкой Народной Республике.