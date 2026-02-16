Жители Пекина готовятся встречать год огненной лошади

ПЕКИН, 16 фев — РИА Новости. Жители китайской столицы готовятся к встрече Праздника весны, также известного как Китайский Новый год, который наступит в ночь на 17 февраля и пройдет под знаком огненной лошади.
Чуньцзе, или Праздник весны, в этот раз наступит в ночь на 17 февраля. Согласно восточному календарю, начнется год огненной лошади, который завершится 5 февраля 2027 года. Длинные выходные по случаю праздника в КНР в этом году начались с 15 февраля и продлятся до 23 февраля.
Накануне Чуньцзе китайская столица облачилась в праздничный красный цвет, улицы города украсили алые фонари и инсталляции с символом наступающего года — лошадью, на дверях домов появились наклейки из красной бумаги с иероглифом «счастье». На главной пешеходной улице города — Ванфуцзин — растянуты красочные баннеры с праздничными пожеланиями, многочисленные магазинчики продают сувениры для гостей столицы, а в начале улицы установлена скульптурная композиция из скачущих разноцветных лошадей.
Парк Шичахай заполнили торговцы уличной едой, воздух наполнился всевозможными ароматами, а на набережной озера была установлена площадка для традиционной китайской праздничной игры — метания стрел в кувшины, в которой жители и гости города могут посоревноваться в меткости. Пекинцы и гости столицы в преддверии праздника гуляют в историческом переулке-хутуне Наньлогусян, где можно купить традиционные пекинские сладости «танхулу» (засахаренные фрукты) и леденцы «танхуа» — плоские фигурки животных, «нарисованные» из горячего жидкого сахара.
Праздничный пир.
Встречать наступление нового года в Китае принято в кругу семьи. Днем жители Китая часто развешивают на дверях парные надписи с новогодними пожеланиями, запускают петарды, где это разрешено законом. Вечером по традиции всей семьей лепят один из главных съедобных символов праздника, особенно в северной части страны, — цзяоцзы. Цзяоцзы — одна из разновидностей пельменей, начинкой для которых обычно служит мясной фарш, чаще свиной, а также овощи и грибы. Часто в начинку одного из цзяоцзы добавляют монетку, и того, кому попадется пельмень с сюрпризом, будет ждать целый год удачи.
Еще одним непременным блюдом на новогоднем столе в Китае является рыба, так как произношение иероглифа «рыба» созвучно с произношением иероглифа «избыток, излишек». В целом, состав блюд на новогоднем столе зависит от каждой отдельной семьи, а также от региона. Например, в некоторых южных провинциях часто вместо цзяоцзы готовят цзунцзы — пирожки из клейкого риса с начинкой, завернутые в листья бамбука или тростника. А в юго-западной провинции Гуйчжоу, например, на праздничном столе обязательно будут вяленое мясо, колбаса, а также «кровяной тофу» — смешанный со свиной кровью соевый творог.
Непременным атрибутом Чуньцзе также является новогодний гала-концерт на Центральном телевидении Китая, который ежегодно собирает у телеэкранов десятки миллионов жителей КНР. Длится шоу около четырех с половиной часов и состоит из различных комедийных скетчей, сцен из китайской оперы, представлений акробатов и мастеров боевых искусств, танцев и песен.
Год мудрости и прогресса.
В китайской культуре существуют 12 знаков животных, каждый из которых соотносится с определенным временным циклом. Каждый год один из знаков животных «соединяется» с одним из пяти элементов (металл, дерево, огонь, вода, земля), образуя пару. Каждая из таких комбинаций повторяется один раз в 60 лет. Таким образом, прошлый год огненной лошади отмечался в 1966 году.
В Китае лошадь ассоциируется с мудростью, прогрессом, духом предприимчивости. Согласно традиционной китайской культуре, лошадь часто описывают, как «дракона, передвигающегося по земле». Одна из легенд китайской мифологии повествует о лунма — лошади-драконе, которая вышла из вод реки Хуанхэ с изображением диаграммы на спине, вдохновившей легендарного первого правителя Китая Фу Си на создание иероглифической письменности и нумерологии, что, согласно мифу, заложило основу китайской цивилизации.
По этой причине год лошади символизирует мудрость, благополучие и предприимчивость, а лунма — лошадь-дракон стала культурным символом, вдохновляющим людей на стремление к прогрессу.
«Дух Года лошади в Китае всегда заключался в новом начале и позитивном взгляде на жизнь. Я верю, что многие люди найдут в этом году вдохновение, смело попробуют что-то новое, бросят себе вызов и добьются неожиданных результатов», — поделилась ранее своими ожиданиями от Года лошади с РИА Новости 27-летняя жительница Шанхая.