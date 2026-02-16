Жители Пекина готовятся встречать год огненной лошади

Встречать наступление нового года в Китае принято в кругу семьи. Днем жители Китая часто развешивают на дверях парные надписи с новогодними пожеланиями, запускают петарды, где это разрешено законом. Вечером по традиции всей семьей лепят один из главных съедобных символов праздника, особенно в северной части страны, — цзяоцзы. Цзяоцзы — одна из разновидностей пельменей, начинкой для которых обычно служит мясной фарш, чаще свиной, а также овощи и грибы. Часто в начинку одного из цзяоцзы добавляют монетку, и того, кому попадется пельмень с сюрпризом, будет ждать целый год удачи.