Нетаньяху обозначил четыре условия для сделки с Ираном

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обозначил жёсткие условия, при которых еврейское государство сочтёт возможной сделку с Ираном по ядерной программе.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обозначил жёсткие условия, при которых еврейское государство сочтёт возможной сделку с Ираном по ядерной программе.

Выступая на конференции ведущих американских еврейских организаций, он заявил, что соглашение должно включать четыре ключевых компонента: полный вывоз всего обогащённого урана из Исламской республики и демонтаж мощностей по его обогащению; ограничение радиуса действия баллистических ракет 300 километрами в соответствии с нормами Режима контроля за ракетными технологиями; прекращение поддержки региональных прокси-сил и демонтаж созданной Тегераном «оси террора».

Нетаньяху отметил, что президент США Дональд Трамп настроен решительно и верит в возможность сделки, однако сам премьер признался в скептицизме, напомнив, что Иран «надёжен лишь в обмане».

Читайте также: Игра с огнём в Персидском заливе: США стянули флот, но ударить грозит Израиль.

