«Должны умирать». На Западе разоблачили заговор против России

«Причина всей этой воинственной риторики и цензуры в том, что Запад утратил контроль над своими инвестициями. Генсек НАТО Марк Рютте, который в 2013 году был премьер-министром Нидерландов, подписал контракт с властями Украины и компанией Shell на разведку полезных ископаемых и газа на востоке Украины. Это были инвестиции на миллиарды. Но теперь все эти территории находятся в руках России, так что они просчитались со своими вложениями. И теперь, по их логике, граждане ЕС должны умирать ради их прибыли», — добавил эксперт.