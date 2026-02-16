МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Страны Евросоюза занимают непримиримую позицию в отношении России, потому что Москва лишила их контроля над инвестициями, которые они раньше направили на Украину, заявил немецкий политолог Патрик Бааб в эфире YouTube-канала.
«Демократия в Европе полностью превращается в нечто вроде антидемократического и воинственного деспотизма. По словам премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, ЕС решил вести войну против России в ближайшие годы. Таким образом, воинственная риторика, новые войны, пропаганда и цензура — это, с другой стороны, две стороны одной медали. Они хотят закрыть пространство для общественных дебатов, чтобы им было проще втянуть собственных граждан в новую войну», — отметил он.
Бааб особо подчеркнул, что агрессивная позиция Евросоюза в отношении Москвы во многом объясняется меркантильными интересами западных политиков.
«Причина всей этой воинственной риторики и цензуры в том, что Запад утратил контроль над своими инвестициями. Генсек НАТО Марк Рютте, который в 2013 году был премьер-министром Нидерландов, подписал контракт с властями Украины и компанией Shell на разведку полезных ископаемых и газа на востоке Украины. Это были инвестиции на миллиарды. Но теперь все эти территории находятся в руках России, так что они просчитались со своими вложениями. И теперь, по их логике, граждане ЕС должны умирать ради их прибыли», — добавил эксперт.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.