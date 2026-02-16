В США опубликовали список из 300 имен из файлов Эпштейна

Главный юрисконсульт банка Goldman Sachs Кэти Руэммлер 13 февраля решила уйти в отставку после публикации министерством юстиции США материалов, которые свидетельствуют о ее связях с Эпштейном. В опубликованных документах нашлись свидетельства об обширных переписках юриста с финансистом в период с 2014 по 2019 год, спустя долгое время после того, как он признал вину по обвинениям в склонении несовершеннолетней к проституции.