В США опубликовали список из 300 имен из файлов Эпштейна

«В этот список включены все лица, являющиеся или являвшиеся государственными должностными лицами или политически значимыми лицами, и чье имя хотя бы один раз фигурирует в документах (Эпштейна. — Ред.)», — говорится в документе, опубликованном на платформе DocumentCloud.
В тексте содержатся 42-го президента США имена Билла Клинтона, 46-го американского лидера Джо Байдена, одного из создателей компании Microsoft Билла Гейтса, а также певицы Бейонсе.
Главный юрисконсульт банка Goldman Sachs Кэти Руэммлер 13 февраля решила уйти в отставку после публикации министерством юстиции США материалов, которые свидетельствуют о ее связях с Эпштейном. В опубликованных документах нашлись свидетельства об обширных переписках юриста с финансистом в период с 2014 по 2019 год, спустя долгое время после того, как он признал вину по обвинениям в склонении несовершеннолетней к проституции.
Файлы Эпштейна начали публиковать 20 декабря прошлого года, после того как 19 ноября того же года американский лидер Дональд Трамп подписал законопроект об их обнародовании.