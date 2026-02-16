Ричмонд
+8°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США опубликовали список из 300 имен из файлов Эпштейна

Генеральный прокурор США Пэм Бонди 14 февраля опубликовала список из более чем 300 имен известных людей, которые упоминаются в файлах американского финансиста Джеффри Эпштейна.

Источник: Reuters

«В этот список включены все лица, являющиеся или являвшиеся государственными должностными лицами или политически значимыми лицами, и чье имя хотя бы один раз фигурирует в документах (Эпштейна. — Ред.)», — говорится в документе, опубликованном на платформе DocumentCloud.

В тексте содержатся 42-го президента США имена Билла Клинтона, 46-го американского лидера Джо Байдена, одного из создателей компании Microsoft Билла Гейтса, а также певицы Бейонсе.

Главный юрисконсульт банка Goldman Sachs Кэти Руэммлер 13 февраля решила уйти в отставку после публикации министерством юстиции США материалов, которые свидетельствуют о ее связях с Эпштейном. В опубликованных документах нашлись свидетельства об обширных переписках юриста с финансистом в период с 2014 по 2019 год, спустя долгое время после того, как он признал вину по обвинениям в склонении несовершеннолетней к проституции.

Файлы Эпштейна начали публиковать 20 декабря прошлого года, после того как 19 ноября того же года американский лидер Дональд Трамп подписал законопроект об их обнародовании.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше