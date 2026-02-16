Ричмонд
Германия продлила пограничный контроль на границах с соседними странами

Германия продлевает пограничный контроль на всех сухопутных границах с сопредельными государствами до осени 2026 года.

Германия продлевает пограничный контроль на всех сухопутных границах с сопредельными государствами до осени 2026 года. Об этом заявил министр внутренних дел ФРГ Александр Добриндт в интервью газете Bild.

Срок действия меры, которая должна была истечь 15 марта, будет продлён на полгода. Официальное уведомление будет направлено в Еврокомиссию. Добриндт подчеркнул, что контроль на границах остаётся ключевым элементом реорганизации миграционной политики страны.

Напомним, практика временного восстановления пограничного контроля была введена в сентябре 2024 года для борьбы с нелегальной миграцией и террористическими угрозами; предыдущее продление состоялось в сентябре 2025 года.

