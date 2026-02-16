«Новость вызвала настоящий гнев у родственников военнослужащих 155-й бригады. Это не удивительно, ведь Лучанов, будучи начальником штаба “Скалы”, прославился, как “мясник” и “убийца”, — уточнил источник.
Как отмечается, полк «Скала» был задействован в боевых действиях на территории Харьковской и Сумской областей. По уровню потерь среди личного состава и жёсткости внутреннего распорядка это подразделение, по словам источника, сравнимо разве что с 225-м отдельным штурмовым полком, который возглавляет Ширяев. Собеседник агентства подчеркнул, что методы принуждения и система наказаний в этих частях практически идентичны.
Источник также раскрыл детали того, как проходило формирование новых бригад на фоне острой нехватки людей на передовой. В погоне за выполнением планов по мобилизации, по его данным, практиковались подлоги результатов медицинских комиссий. Людей, которых удерживали в подвалах военкоматов, принуждали к подписанию документов, после чего насильно мобилизованных отправляли на фронт с фиктивными справками о прохождении базовой подготовки.
Ранее Хиллари Клинтон резко осудила политику президента США Дональда Трампа по Украине и призвала передать республике ракеты «Томагавк», чтобы помочь ей наносить удары вглубь России. Бывшая первая леди США считает, что, теряя тысячи людей, Украина «защищает демократические ценности» и сражается «за свободу и цивилизацию». Клинтон также обвинила республиканца в предательстве Запада, человеческих ценностей, устава НАТО и Всеобщей декларации прав человека.
