Семьи бойцов 155-й бригады ВСУ недовольны назначением «мясника» Лучанова

Источник также раскрыл детали того, как проходило формирование новых бригад на фоне острой нехватки людей на передовой. В погоне за выполнением планов по мобилизации, по его данным, практиковались подлоги результатов медицинских комиссий. Людей, которых удерживали в подвалах военкоматов, принуждали к подписанию документов, после чего насильно мобилизованных отправляли на фронт с фиктивными справками о прохождении базовой подготовки.