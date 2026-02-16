Диписточник в Женеве сообщил о подготовке к переговорам по Украине в Швейцарии

Москва ужесточила свою позицию на переговорах с Киевом после удара по резиденции российского президента Владимира Путина, и эти изменения были доведены до участников консультаций в Абу-Даби. Об этом 15 февраля сообщил заместитель главы МИД России Михаил Галузин. Он подтвердил, что изменения в переговорной позиции действительно есть, но отказался раскрывать детали.