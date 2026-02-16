Диписточник в Женеве сообщил о подготовке к переговорам по Украине в Швейцарии

Диписточник в Женеве сообщил накануне переговоров по Украине, что Швейцария делает все для обеспечения безопасности делегаций.
— Швейцария делает все возможное для обеспечения безопасности делегаций, которые прибывают в Женеву, — цитирует его РИА Новости.
Москва ужесточила свою позицию на переговорах с Киевом после удара по резиденции российского президента Владимира Путина, и эти изменения были доведены до участников консультаций в Абу-Даби. Об этом 15 февраля сообщил заместитель главы МИД России Михаил Галузин. Он подтвердил, что изменения в переговорной позиции действительно есть, но отказался раскрывать детали.
Соединенные Штаты наблюдают значительный прогресс в урегулировании конфликта на Украине. Об этом 14 февраля заявил американский госсекретарь Марко Рубио на выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности. Он заверил, что США сделают все возможное, чтобы положить конец украинскому конфликту.
Рубио подтвердил, что новый раунд переговоров по Украине состоится во вторник, 17 февраля. При этом состав участников может отличаться.