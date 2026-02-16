Депутаты рассказали о составе делегации Госдумы на переговорах в США

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. В состав делегации Госдумы на переговорах в США могут войти представители четырех партий, которые будут представлять нескольких думских комитетов, преимущественно — комитет по международным делам, пишет газета «Известия» со ссылкой на депутатов.
«В Госдуме готовятся ко встрече с американскими конгрессменами в США. Состав делегации уже сформирован: в нее должны войти представители минимум четырех парламентских партий и нескольких комитетов», — пишет газета, приводя тезисы депутатов ГД.
По словам первого зампреда комитета ГД по международным делам Алексея Чепы, в составе делегации преимущественно войду депутаты из его комитета, однако есть и представители других.
«Больше всего представителей будет от “Единой России”. Но по международной тематике у нас в Думе нет различия между партиями в подходах к целям и задачам. У нас определяет всю внешнеполитическую деятельность президент», — добавил Чепа.
Газета отмечает, что главным вопросом на переговорах, «скорее всего, будет создание политических условий для дальнейших контактов в экономике, спорте, культуре и других сферах».
«На такой встрече может звучать только готовность или неготовность российских парламентариев и американских лоббировать улучшение климата. Вряд ли кто-то из крупных компаний предложит в портфеле этой делегации проекты до того, как эти вопросы решены», — заявил первый зампред комитета ГД по международным делам Дмитрий Новиков.