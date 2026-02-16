Ричмонд
+8°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Израиль впервые с 1967 года зарегистрировал земли на Западном берегу

Правительство Израиля одобрило предложение ряда министров, касающееся запуска процедуры регистрации земель на Западном берегу реки Иордан. Подобный шаг предпринимается впервые с 1967 года. Палестинская автономия назвала это «де-факто аннексией» и «серьёзной эскалацией». Об этом пишет Associated Press.

Источник: Life.ru

Новый порядок предусматривает объявление конкретных районов, где начнётся оформление прав собственности. Все заявители обязаны представить документы, подтверждающие владение. При отсутствии доказательств участки могут перейти под государственное управление.

Речь идёт о возобновлении механизма урегулирования имущественных споров, остановленного после конфликта 1967 года. Процедура охватит значительную часть Зоны С, которая составляет около 60 процентов Западного берега и находится под полным израильским военным и гражданским контролем в рамках договорённостей 1990-х годов.

«Этот шаг очень драматичен и позволяет государству получить контроль почти над всей зоной С. Палестинцев отправят доказывать свою принадлежность таким способом, который они никогда не смогут сделать. И таким образом Израиль может захватить более 83% территории зоны С, что составляет примерно половину Западного берега», — пожаловался директор израильской организации «Шалом ахшав» (Piece Now) Хагит Офран.

В МИД Израиля заявили, что палестинская администрация на протяжении лет продвигала собственные регистрационные действия в Зоне С вопреки соглашениям, закрепляющим израильский контроль. Ведомство подчеркнуло, что нынешняя мера направлена на обеспечение прозрачности. Реализация может начаться уже в этом году.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что Совет мира намерен объявить о выделении более 5 млрд долларов на восстановление сектора Газа. Страны-участницы готовы направить в Газу тысячи военнослужащих для обеспечения мира и безопасности в регионе. Заседание Совета пройдёт 19 февраля в Вашингтоне.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше