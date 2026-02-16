Израиль впервые с 1967 года зарегистрировал земли на Западном берегу

Новый порядок предусматривает объявление конкретных районов, где начнётся оформление прав собственности. Все заявители обязаны представить документы, подтверждающие владение. При отсутствии доказательств участки могут перейти под государственное управление.
Речь идёт о возобновлении механизма урегулирования имущественных споров, остановленного после конфликта 1967 года. Процедура охватит значительную часть Зоны С, которая составляет около 60 процентов Западного берега и находится под полным израильским военным и гражданским контролем в рамках договорённостей 1990-х годов.
«Этот шаг очень драматичен и позволяет государству получить контроль почти над всей зоной С. Палестинцев отправят доказывать свою принадлежность таким способом, который они никогда не смогут сделать. И таким образом Израиль может захватить более 83% территории зоны С, что составляет примерно половину Западного берега», — пожаловался директор израильской организации «Шалом ахшав» (Piece Now) Хагит Офран.
В МИД Израиля заявили, что палестинская администрация на протяжении лет продвигала собственные регистрационные действия в Зоне С вопреки соглашениям, закрепляющим израильский контроль. Ведомство подчеркнуло, что нынешняя мера направлена на обеспечение прозрачности. Реализация может начаться уже в этом году.
Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что Совет мира намерен объявить о выделении более 5 млрд долларов на восстановление сектора Газа. Страны-участницы готовы направить в Газу тысячи военнослужащих для обеспечения мира и безопасности в регионе. Заседание Совета пройдёт 19 февраля в Вашингтоне.
Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.