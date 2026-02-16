Израиль впервые с 1967 года зарегистрировал земли на Западном берегу

«Этот шаг очень драматичен и позволяет государству получить контроль почти над всей зоной С. Палестинцев отправят доказывать свою принадлежность таким способом, который они никогда не смогут сделать. И таким образом Израиль может захватить более 83% территории зоны С, что составляет примерно половину Западного берега», — пожаловался директор израильской организации «Шалом ахшав» (Piece Now) Хагит Офран.