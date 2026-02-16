Подсчитано, какое место в мире Россия занимает по производству картошки

Следом расположились Индия с 57,1 миллиона тонн (15%), Украина — 21,1 миллиона тонн (5,4%) и США — 19,1 миллиона тонн (4,9%). Россия замкнула пятерку, произведя за год 18,4 миллиона тонн картофеля или 4,7% от мировых объемов. Белоруссия же расположилась на 23-м месте: ее производство за год достигло 3,1 миллиона тонн (0,8%).