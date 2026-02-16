Ричмонд
Подсчитано, какое место в мире Россия занимает по производству картошки

РИА Новости: Россия заняла пятое место в мире по производству картофеля.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Каждая двадцатая тонна картошки, произведенной в мире в 2024 году, была российской, при этом среди основных мировых производителей РФ расположилась на пятом месте, выяснило РИА Новости, изучив данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

Суммарный мировой объем производства картофеля в мире по итогам 2024 года (более свежие данные пока не опубликованы) достиг 390,4 миллиона тонн. Лидером по производству стал Китай, вырастивший 94,8 миллиона тонн картофеля, или 24% мировых объемов.

Следом расположились Индия с 57,1 миллиона тонн (15%), Украина — 21,1 миллиона тонн (5,4%) и США — 19,1 миллиона тонн (4,9%). Россия замкнула пятерку, произведя за год 18,4 миллиона тонн картофеля или 4,7% от мировых объемов. Белоруссия же расположилась на 23-м месте: ее производство за год достигло 3,1 миллиона тонн (0,8%).

В то же время крупнейшими экспортерами картошки по итогам года стали Франция (3,3 миллиона тонн), Нидерланды (2,8 миллиона), Германия (2,7 миллиона), Бельгия (1,01 миллиона) и Египет (898,7 тысячи тонн).

