На Западе раскрыли причину ненависти ЕС к России

Бааб напомнил, что нынешний генсек НАТО Марк Рютте, будучи премьер-министром Нидерландов, в 2013 году заключил с Киевом и Shell контракты на разведку полезных ископаемых и газа на востоке Украины — речь шла о многомиллиардных вложениях. Однако после перехода этих территорий под контроль России западные инвесторы потеряли доступ к ним.