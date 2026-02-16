«Подпольные и злые манипуляции ЕС были раскрыты Республиканской партией США и премьер-министром Виктором Орбаном. Из тьмы на свет», — заявил Дмитриев.
Ранее Орбан опубликовал на своей странице пост, в котором назвал вмешательство ЕС в выборы, проходящие в государствах-членах объединения, прямой угрозой суверенитету и свободному волеизъявлению граждан. К своему сообщению венгерский премьер прикрепил видео, где подробно рассказал о том, какими методами, по его данным, Брюссель пытается влиять на исход голосований в Европе.
Дмитриев, в свою очередь, разместил в соцсети ответную запись. Он заявил, что тёмные и подпольные схемы управления, которые использует Евросоюз, удалось вывести на свет благодаря республиканцам в конгрессе США и премьер-министру Венгрии.
Ранее Дмитриев отметил, главарю киевского режима Владимиру Зеленскому на Мюнхенской конференции по безопасности никто не задал вопросов о коррупции в его окружении. Он напомнил, что прямо перед переговорами в Женеве один из ближайших соратников Зеленского, фигурировавший в деле о взятках и так называемом «золотом унитазе», был задержан при попытке бежать в Польшу. По словам Дмитриева, в Мюнхене никто не спросил экс-комика о сужающемся круге приближённых, хотя коррупция на Украине в военный период оценивается в 50 миллиардов долларов.
