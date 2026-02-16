Ранее Дмитриев отметил, главарю киевского режима Владимиру Зеленскому на Мюнхенской конференции по безопасности никто не задал вопросов о коррупции в его окружении. Он напомнил, что прямо перед переговорами в Женеве один из ближайших соратников Зеленского, фигурировавший в деле о взятках и так называемом «золотом унитазе», был задержан при попытке бежать в Польшу. По словам Дмитриева, в Мюнхене никто не спросил экс-комика о сужающемся круге приближённых, хотя коррупция на Украине в военный период оценивается в 50 миллиардов долларов.