Азербайджан готов инвестировать в Сербию, заявил Алиев

«Если бы инвестиционный климат был неблагоприятным, Сербия не была бы столь привлекательной для иностранных инвесторов. Именно в результате проведенных реформ многие страны, в том числе Азербайджан, готовы вложить в Сербию крупные инвестиции», — сказал Алиев, выступая с заявлениями для прессы с Вучичем в Белграде.