Азербайджан готов инвестировать в Сербию, заявил Алиев

БАКУ, 16 фев — РИА Новости. Глава азербайджанского государства Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан готов вложить в Сербию крупные инвестиции.
Алиев прибыл в воскресенье в Сербию с большей делегацией. Перед правительственным комплексом «Палата Сербия» сербский президент Александр Вучич торжественно встретил его с членами правительства, артиллерийским салютом и построением почетного караула. После они провели разговор за закрытыми дверями.
«Если бы инвестиционный климат был неблагоприятным, Сербия не была бы столь привлекательной для иностранных инвесторов. Именно в результате проведенных реформ многие страны, в том числе Азербайджан, готовы вложить в Сербию крупные инвестиции», — сказал Алиев, выступая с заявлениями для прессы с Вучичем в Белграде.