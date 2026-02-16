Ричмонд
Азербайджан готов инвестировать в Сербию, заявил Алиев

Алиев заявил, что Азербайджан готов вложить в Сербию крупные инвестиции.

Источник: © РИА Новости

БАКУ, 16 фев — РИА Новости. Глава азербайджанского государства Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан готов вложить в Сербию крупные инвестиции.

Алиев прибыл в воскресенье в Сербию с большей делегацией. Перед правительственным комплексом «Палата Сербия» сербский президент Александр Вучич торжественно встретил его с членами правительства, артиллерийским салютом и построением почетного караула. После они провели разговор за закрытыми дверями.

«Если бы инвестиционный климат был неблагоприятным, Сербия не была бы столь привлекательной для иностранных инвесторов. Именно в результате проведенных реформ многие страны, в том числе Азербайджан, готовы вложить в Сербию крупные инвестиции», — сказал Алиев, выступая с заявлениями для прессы с Вучичем в Белграде.

Узнать больше по теме
Александр Вучич: биография президента Сербии, отказавшегося вводить санкции против РФ
С начала специальной военной операции большинство западных и европейских государств ввели санкции против России. Сербия стала одной из немногих стран, оставшейся нейтральной в этом вопросе. Собрали главное из биографии ее нынешнего президента, Александра Вучича, предложившего дружественный курс по отношению к РФ.
Читать дальше