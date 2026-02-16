BZ: конфуз c Макроном и Мерцем в Мюнхене сигнализирует о расколе в ЕС

Инцидент, произошедший на Мюнхенской конференции по безопасности, продемонстрировал серьезные проблемы в отношениях между Францией и Германией, сообщает Berliner Zeitung.
Ранее в сети появилось видео, запечатлевшее президента Франции Эммануэля Макрона, участвующего в пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и канцлером Германии Фридрихом Мерцем. На кадрах видно, как Макрон неоднократно пытается поприветствовать немецкого политика, однако тот демонстративно игнорирует его.
По мнению издания, после трех дней конференции в Мюнхене Европа выглядит растерянной, Франция воспринимается как слабое звено, а Германия не имеет четкой стратегии.
Кроме того, автор статьи отмечает, что внутренняя разобщенность Европы сопровождается устойчивым снижением поддержки прежнего политического курса среди граждан стран ЕС.
Ранее лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо также указал на то, что Стармер и Мерц унизили Макрона в Мюнхене.