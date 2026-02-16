Ричмонд
+8°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

BZ: конфуз c Макроном и Мерцем в Мюнхене сигнализирует о расколе в ЕС

BZ: инцидент, произошедший с Макроном на Мюнхенской конференции, демонстрирует серьезные проблемы в отношениях между Францией и ФРГ.

Источник: Аргументы и факты

Инцидент, произошедший на Мюнхенской конференции по безопасности, продемонстрировал серьезные проблемы в отношениях между Францией и Германией, сообщает Berliner Zeitung.

Ранее в сети появилось видео, запечатлевшее президента Франции Эммануэля Макрона, участвующего в пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и канцлером Германии Фридрихом Мерцем. На кадрах видно, как Макрон неоднократно пытается поприветствовать немецкого политика, однако тот демонстративно игнорирует его.

По мнению издания, после трех дней конференции в Мюнхене Европа выглядит растерянной, Франция воспринимается как слабое звено, а Германия не имеет четкой стратегии.

Кроме того, автор статьи отмечает, что внутренняя разобщенность Европы сопровождается устойчивым снижением поддержки прежнего политического курса среди граждан стран ЕС.

Ранее лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо также указал на то, что Стармер и Мерц унизили Макрона в Мюнхене.

Узнать больше по теме
Кир Стармер: биография и отношение к России нового премьер-министра Великобритании
Впервые за много лет в Британии к власти пришла Лейбористская партия. Премьер-министром страны стал 61-летний сэр Кир Стармер, еще до избрания получивший рыцарский титул. В статье вы узнаете все самое интересное из его биографии.
Читать дальше