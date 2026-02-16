Словакия готова открыть небо для самолетов России при отмене санкций

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Словакия готова к восстановлению прямого авиасообщения с РФ в случае снятия европейских санкций, республика может рассмотреть вопрос о выдаче разрешений, если будут соблюдены общие требования к входу в воздушное пространство, заявила пресс-секретарь министерства транспорта страны Петра Полячикова.
По ее словам, после отмены ограничений возможность открытия регулярных или нерегулярных прямых авиарейсов между двумя странами зависит от заинтересованности авиаперевозчиков.
«Словакия готова к восстановлению прямого авиасообщения с РФ в случае снятия европейских санкций… Если эти ограничения будут отменены, воздушное пространство Словацкой Республики будет доступно для выполнения полетов указанными (зарегистрированными в России — ред.) авиаперевозчиками или воздушными судами», — сказала Полячикова газете «Известия».
Пресс-секретарь добавила, что Словакия рассмотрит вопрос о выдаче разрешений, если будут соблюдены общие требования к входу в воздушное пространство республики, требования соответствующих соглашений о воздушном транспорте (услугах) и законодательства ЕС.
В 2022 году ЕС закрыл свое воздушное пространство для авиакомпаний из России. В ответ Россия запретила компаниям из западных стран заходить в свое воздушное пространство без специального разрешения.