Эрдоган перенёс визит в ОАЭ из-за проблем со здоровьем у Аль Нахайяна

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о переносе поездки в Абу-Даби. В сообщении говорится, что решение связано с состоянием здоровья президента Объединённых Арабских Эмиратов Мохамеда бин Зайеда Аль Нахайяна. Однако позднее публикация была удалена.

Источник: Life.ru

«В ходе разговора президент Эрдоган выразил свою печаль по поводу проблем со здоровьем, с которыми столкнулся Аль Нахайян, и пожелал ему скорейшего выздоровления», — говорилось в сообщении.

Также отмечалось, что визит состоится позднее, точная дата пока не определена. Несмотря на удаление заявления, турецкие СМИ успели распространить информацию, позднее государственная телекомпания Турции сняла с сайта материал, где упоминалось состояние лидера Эмиратов. Администрация Турции и власти ОАЭ не предоставили комментариев по запросам журналистов. Публичных заявлений о самочувствии президента ОАЭ опубликовано не было.

А ранее стало известно, что военная операция США в Карибском бассейне, в ходе которой захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу, обошлась американскому бюджету почти в 3 млрд долларов. Согласно подсчётам, с середины ноября по середину января ежедневные расходы на эксплуатацию боевых кораблей превышали 20 миллионов долларов. Расчёты основаны на открытых источниках и учитывают только дополнительные траты на корабли, самолёты и беспилотники.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

