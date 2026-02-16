Эрдоган перенёс визит в ОАЭ из-за проблем со здоровьем у Аль Нахайяна

«В ходе разговора президент Эрдоган выразил свою печаль по поводу проблем со здоровьем, с которыми столкнулся Аль Нахайян, и пожелал ему скорейшего выздоровления», — говорилось в сообщении.
Также отмечалось, что визит состоится позднее, точная дата пока не определена. Несмотря на удаление заявления, турецкие СМИ успели распространить информацию, позднее государственная телекомпания Турции сняла с сайта материал, где упоминалось состояние лидера Эмиратов. Администрация Турции и власти ОАЭ не предоставили комментариев по запросам журналистов. Публичных заявлений о самочувствии президента ОАЭ опубликовано не было.
А ранее стало известно, что военная операция США в Карибском бассейне, в ходе которой захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу, обошлась американскому бюджету почти в 3 млрд долларов. Согласно подсчётам, с середины ноября по середину января ежедневные расходы на эксплуатацию боевых кораблей превышали 20 миллионов долларов. Расчёты основаны на открытых источниках и учитывают только дополнительные траты на корабли, самолёты и беспилотники.
