У побережья северных Курил произошло землетрясение

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 16 фев — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в ночь на понедельник в Тихом океане вблизи побережья северных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.
«Землетрясение магнитудой 5,9 с эпицентром в 130 километрах восточнее необитаемого острова Матуа зарегистрировано в ночь на 16 февраля. Очаг располагался на глубине 51 километра», — рассказала сейсмолог.
По словам Семеновой, данные об ощутимости не поступали, тревога цунами не объявлялась.