«Известия»: в Госдуме готовятся к встрече с конгрессменами США

Большинство депутатов будут от комитета по международным делам, сообщила газета.

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Депутаты Госдумы готовятся встретиться с конгрессменами США, сообщил газете «Известия» первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Большинство [депутатов] от комитета по международным делам, но будут и представители других комитетов. Больше всего представителей будет от “Единой России”. Но по международной тематике у нас в Думе нет различия между партиями в подходах к целям и задачам. У нас определяет всю внешнеполитическую деятельность президент», — уточнил он изданию.

