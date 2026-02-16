Швейцария гарантирует безопасный пролёт делегации РФ для участия в переговорах

Ранее депутат кантонального парламента Женевы Ги Меттан назвал проведение переговоров по украинскому урегулированию в Женеве проявлением доброй воли со стороны России. По словам политика, это первый случай с 2022 года, когда в городе проходят серьёзные официальные переговоры с участием российской стороны. До начала СВО Москва регулярно выбирала Женеву в качестве переговорной площадки. Однако после 24 февраля 2022 года, когда Швейцария поддержала Киев, Россия разочаровалась в действиях Берна. Возвращение к переговорам на женевской земле депутат расценил как позитивный сигнал.