Алиев заявил о готовности Азербайджана сотрудничать с Сербией в энергетике

БАКУ, 16 фев — РИА Новости. Азербайджан занимается строительством электростанций, работающих на возобновляемых источниках энергии, готов в этой сфере сотрудничать с Сербией, заявил глава азербайджанского государства Ильхам Алиев.
«Сегодня экспортный потенциал Азербайджана в энергетической сфере равен двум гигаваттам. Эта цифра будет расти, потому что в настоящее время мы (Баку — ред.) занимаемся строительством большого количества электростанций, работающих на возобновляемых источниках энергии, и готовы сотрудничать с Сербией в этой области», — сказал Алиев, выступая с заявлениями для прессы с сербским коллегой Александром Вучичем в Белграде.
По его словам, к 2032 году Азербайджан получит дополнительно восемь гигаватт энергетической мощности, большая часть которой пойдет на экспорт.
«Для этого нам (Азербайджан — ред.) необходимы новые и более емкие возможности трансмиссии, потому что основным направлением нашего экспорта является европейское пространство», — подчеркнул он.