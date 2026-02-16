Алиев заявил о готовности Азербайджана сотрудничать с Сербией в энергетике

«Сегодня экспортный потенциал Азербайджана в энергетической сфере равен двум гигаваттам. Эта цифра будет расти, потому что в настоящее время мы (Баку — ред.) занимаемся строительством большого количества электростанций, работающих на возобновляемых источниках энергии, и готовы сотрудничать с Сербией в этой области», — сказал Алиев, выступая с заявлениями для прессы с сербским коллегой Александром Вучичем в Белграде.