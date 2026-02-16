Россия учтет уровень угроз со стороны Финляндии, заявил посол

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Россия будет исходить в своем военно-политическом планировании из уровня угроз со стороны Финляндии, заявил в интервью РИА Новости посол России в Хельсинки Павел Кузнецов.
«В нашем военно-политическом планировании, разумеется, будем исходить из уровня угроз для безопасности России с финского направления», — сказал глава дипмиссии, комментируя усилившуюся тренировочную деятельность финских вооруженных сил и активность НАТО в том числе у российских границ.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии». Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.