Стало известно о подготовке к переговорам по Украине в Швейцарии

Швейцария как принимающая сторона гарантирует безопасный пролёт и пребывание российской делегации на предстоящих переговорах по украинскому урегулированию в Женеве. Об этом сообщил ТАСС информированный источник.

6 февраля глава МИД РФ Сергей Лавров провёл встречу с министром иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассисом, который посетил Москву в качестве действующего председателя ОБСЕ. Стороны обсуждали пути выхода организации из кризиса и возможность её содействия диалогу для прекращения конфликта на Украине.

Трехсторонние переговоры между Россией, Украиной и США по урегулированию конфликта продолжатся 17−18 февраля в Женеве. Российскую делегацию вновь возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский.

Ранее сообщалось, что на Западе раскрыли причину ненависти ЕС к России.

Женева: дипломатическая столица мира и площадка для мирных переговоров
Женева — один из самых известных населенных пунктов Европы. Исторически город стал символом нейтралитета, мирных переговоров и глобального сотрудничества, ведь именно в Женеве регулярно принимают международные саммиты, встречи лидеров государств и переговоры по ключевым вопросам безопасности.
