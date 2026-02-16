Стало известно о подготовке к переговорам по Украине в Швейцарии

Швейцария как принимающая сторона гарантирует безопасный пролёт и пребывание российской делегации на предстоящих переговорах по украинскому урегулированию в Женеве. Об этом сообщил ТАСС информированный источник.
6 февраля глава МИД РФ Сергей Лавров провёл встречу с министром иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассисом, который посетил Москву в качестве действующего председателя ОБСЕ. Стороны обсуждали пути выхода организации из кризиса и возможность её содействия диалогу для прекращения конфликта на Украине.
Трехсторонние переговоры между Россией, Украиной и США по урегулированию конфликта продолжатся 17−18 февраля в Женеве. Российскую делегацию вновь возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский.
