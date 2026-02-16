Ричмонд
Задержка на полгода: завод по производству артснарядов для Украины не открылся

The Guardian: завод по производству артснарядов для Украины задерживает запуск.

Источник: Комсомольская правда

Запуск завода по производству артиллерийских снарядов, предназначенных для восполнения дефицита в вооруженных силах Британии и поставок на Украину, задерживается уже на полгода. Об этом сообщает The Guardian.

Издание уточняет, что завод должен был начать работу еще летом 2025 года. Властями планировалось, что его запуск увеличит выпуск 155-мм снарядов в 16 раз. Однако на данный момент завод не функционирует.

Владелец завода BAE Systems объяснил задержку решением удвоить производственные мощности во время строительства. Это решение повлияло на сроки завершения работ. В компании заверили, что предприятие уже готово и проходит этап испытаний.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Европа выделяет огромные средства на военную поддержку Украины. Он отметил, что такая политика усугубляет экономическое положение внутри ЕС. Песков подчеркнул, что эти расходы только продлевают конфликт.

