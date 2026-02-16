Трутнев поручил проработать законодательство для защиты населения от ЧС

Трутнев отметил, что в чрезвычайных ситуациях власти местного самоуправления сталкиваются с трудностями из-за правовых норм. Это приводит к увеличению числа пострадавших, росту материального ущерба, затягиванию восстановительных работ и недоверию людей к власти. «Например, с теми же лесными пожарами, когда огонь еще не дошел до населенного пункта, но уже загорелся лес, ЧС еще не объявили, а дома находятся под угрозой возгорания. Надо заранее подстраховаться, а не ждать, когда сгорит жилье. Отвечать за принятие превентивных мер может только одно ведомство — Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Я попросил еще раз подготовить анализ. Этим займутся МЧС совместно с профильными министерствами и ведомствами. Мы обсудим этот вопрос еще раз более детально, чем удалось сегодня», — пояснил Трутнев.