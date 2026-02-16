Трутнев поручил проработать законодательство для защиты населения от ЧС

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Вице-премьер — полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев поручил МЧС России совместно с федеральными министерствами и ведомствами проработать изменения в законодательство для защиты населения и территорий от ЧС.
«Необходимо проработать действующее законодательство. Я уже более десяти лет работаю на Дальнем Востоке и всегда стараюсь быть в тех территориях, в которых возникает угроза жизни и здоровью людей, потому что считаю, что обязан это делать. Видеть пришлось многое: сгоревшие поселки, затопленные села, сошедшие с пути поезда. Часто принять своевременные решения было нельзя из-за ограничений действующего законодательства. Сегодня прошло промежуточное совещание. Нужно проработать вопрос не только в рамках действующей чрезвычайной ситуации», — сказал он журналистам по итогам совещания, посвященного устранению административных ограничений при ликвидации последствий ЧС.
Трутнев отметил, что в чрезвычайных ситуациях власти местного самоуправления сталкиваются с трудностями из-за правовых норм. Это приводит к увеличению числа пострадавших, росту материального ущерба, затягиванию восстановительных работ и недоверию людей к власти. «Например, с теми же лесными пожарами, когда огонь еще не дошел до населенного пункта, но уже загорелся лес, ЧС еще не объявили, а дома находятся под угрозой возгорания. Надо заранее подстраховаться, а не ждать, когда сгорит жилье. Отвечать за принятие превентивных мер может только одно ведомство — Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Я попросил еще раз подготовить анализ. Этим займутся МЧС совместно с профильными министерствами и ведомствами. Мы обсудим этот вопрос еще раз более детально, чем удалось сегодня», — пояснил Трутнев.