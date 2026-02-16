Ричмонд
Встреча с конгрессменами США: в Госдуме раскрыли детали предстоящего диалога

Чепа: депутаты Госдумы готовятся к встрече с конгрессменами США.

Источник: Комсомольская правда

Депутаты Государственной Думы готовятся к встрече с конгрессменами США. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета ГД по международным делам Алексей Чепа.

«Большинство [депутатов] от комитета по международным делам, но будут и представители других комитетов. Больше всего представителей будет от “Единой России”. Мы этот вопрос [снятия санкций с депутатов] будем поднимать, конечно», — сказал парламентарий в интервью «Известиям».

Чепа добавил, что в встрече примут участие представители ключевых партий, как минимум четырех. Первый зампред комитета ГД по международным делам Дмитрий Новиков уточнил, что, скорее всего, в мероприятии не будут участвовать представители партии «Новые люди».

Ранее KP.RU писал об итогах 62-ой Мюнхенской конференции по безопасности. Европейские участники, в отличие от представителей других стран, включая США, активно обсуждали конфликт на Украине и вновь предсказывали «неминуемое российское нападение на Европу».

