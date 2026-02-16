Guardian: советник Стармера по нацбезопасности может уйти со своего поста

ЛОНДОН, 16 февраля. /ТАСС/. Советник по национальной безопасности премьер-министра Великобритании Джонатан Пауэлл рассматривает возможность ухода в отставку до конца года. Об этом сообщила со ссылкой на источники газета The Guardian.
По ее информации, Пауэлл также отверг предложение занять кресло главы аппарата премьер-министра Кира Стармера. Должность стала вакантной после того, как занимавший ее Морган Максуини ушел в отставку из-за скандала с назначением послом в США Питера Мандельсона, несмотря на доступную информацию о его дружбе в прошлом с уличенным в педофилии американским финансистом Джеффри Эпштейном. Как говорится в статье, у Пауэлла нет интереса возвращаться на тот же пост, который он занимал в течение 10 лет премьерства Тони Блэра (1997−2007).
The Guardian отмечает, что Пауэлл играет важнейшую роль в определении внешней политики нынешнего премьера. В частности, он отвечает за координацию с европейскими лидерами в рамках «коалиции желающих» по оказанию помощи Украине. По информации СМИ, Пауэлл также консультировал украинских чиновников перед переговорами с американской делегацией.
Издание называет возможный уход нынешнего советника по нацбезопасности потерей еще одного ключевого игрока в команде Стармера. Помимо Максуини, правительство за последнюю неделю покинули директор службы по связям с общественностью Стармера Тим Аллан и государственной гражданской службы и секретарь кабинета министров Крис Уормолд.
Услуги неофициальной дипломатии.
Газета сообщает о том, что Пауэлл управляет консалтинговой компанией Inter-Mediate, которая фокусируется на неофициальной дипломатии, в том числе в зонах конфликтов и с вооруженными группами. The Guardian упоминает роль этой фирмы в прекращении существования баскской террористической организации ЭТА в Испании. По информации газеты, он консультировал президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса по заключению мирного соглашения с повстанческой группировкой Революционные вооруженные силы Колумбии, а президента Мозамбика Филипе Жасинту Ньюси — по мирному соглашению в 2019 году с партией «Ренамо». Оно предусматривало разоружение свыше 5,2 тыс. боевиков партии и их интеграцию в вооруженные силы и полицию африканской страны.
Источники газеты в канцелярии британского премьер-министра «решительно отвергли» информацию о том, что Пауэлл собирается покинуть свою должность и назвали неправдой данные о том, что ему якобы собирались предложить пост главы аппарата Стармера.
В ноябре 2025 года посол России в Великобритании Андрей Келин в разговоре с корреспондентом ТАСС подтвердил, что между Пауэллом и помощником президента РФ Юрием Ушаковым прошел телефонный разговор. Однако российский дипломат назвал это «единичной акцией», целью которой было вовсе не установление контакта, а попытка убедить президента США Дональда Трампа в том, что «они тоже предпринимают усилия по налаживанию канала коммуникации с Россией».