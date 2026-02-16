Guardian: советник Стармера по нацбезопасности может уйти со своего поста

Газета сообщает о том, что Пауэлл управляет консалтинговой компанией Inter-Mediate, которая фокусируется на неофициальной дипломатии, в том числе в зонах конфликтов и с вооруженными группами. The Guardian упоминает роль этой фирмы в прекращении существования баскской террористической организации ЭТА в Испании. По информации газеты, он консультировал президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса по заключению мирного соглашения с повстанческой группировкой Революционные вооруженные силы Колумбии, а президента Мозамбика Филипе Жасинту Ньюси — по мирному соглашению в 2019 году с партией «Ренамо». Оно предусматривало разоружение свыше 5,2 тыс. боевиков партии и их интеграцию в вооруженные силы и полицию африканской страны.