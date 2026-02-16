Секретарь первоиерарха Синода РПЦЗ рассказал, как там отметят Масленицу

ВАШИНГТОН, 16 фев — РИА Новости. Празднование Масленицы в Синоде Русской Зарубежной Церкви (РПЦЗ) в Нью-Йорке начнется в понедельник с тезоименитства ее первоиерарха митрополита Николая (Ольховского), сообщил РИА Новости управляющий делами канцелярии Синода и секретарь первоиерарха протоиерей Серафим Ган.
Русская Православная Церковь 16 февраля отмечает день святителя Николая Японского.
«В этот день митрополит Николай отмечает именины и возглавит богослужение. Так что в Синоде Масленица откроется празднованием тезоименитства нашего первоиерарха», — сказал отец Серафим.
Ожидается, что на службу и на празднование соберутся многие священники из разных приходов. Отец Серафим назвал это хорошим обычаем, который позволяет духовенству встретиться перед Великим постом и попросить друг у друга прощения.
«В Прощеное воскресенье все священники будут на своих приходах вместе с прихожанами, поэтому у нас другой возможности не будет. А тут можно заранее попросить прощения друг друга и заодно поздравить владыку Николая с тезоименитством», — отметил он.
Масленица предваряет для православных Великий пост. В этом году она начинается 16 февраля и завершится 22 февраля Прощеным воскресеньем, когда верующие просят друг у друга прощения.