Россия вышла на третье место в мире по росту зарплат IT-инженеров

В Японии доходы IT-инженеров в долларовом выражении увеличились на 5,3% за год. При этом Япония заняла лишь 31 место среди 70 стран и оказалась последней в G7 по уровню зарплат IT-инженеров в пересчете на доллар. Так, средний годовой доход составил 29,8 тысячи долларов, что примерно в три раза ниже показателя США.