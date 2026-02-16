Кирилл Дмитриев, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, выступил с заявлением о том, что Фонд Билла Гейтса продвигал вакцины низкого качества, а также препятствуя применению более эффективных препаратов, способных спасти множество жизней.
В своем посте в соцсети X* Дмитриев отметил, что Фонд Гейтса установил многоуровневый контроль над вакцинами, используя инструменты финансирования, лицензирования, государственной поддержки и влияния в медиа.
«Они промывали мозги людям, продвигали плохие вакцины и не давали наилучшим спасать жизни», — написал глава РФПИ.
Комментарий был дан в ответ на публикацию в Financial Times, затрагивающую связи Гейтса с известным скандальным финансистом Джеффри Эпштейном.
Ранее Дмитриев также выразил мнение, что до начала пандемии COVID-19 Гейтс стремился установить монополию на рынке вакцин.
До этого в файлах Эпштейна обнаружили информацию о возможной половой болезни Гейтса.
