Ричмонд
+7°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Западе удивились странному заявлению Мерца о России

Профессор Дизен: заявление Мерца о поражении России не согласуется с реальностью.

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Заявление канцлера Германии Фридриха Мерца на Мюнхенской конференции по безопасности о поражении России не согласуется с реальностью, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в эфире YouTube-канала.

«Мерц использовал самую агрессивную риторику, какую только можно услышать от немецкого канцлера. Он вновь заявил, что немецкая армия должна быть самой мощной в Европе и что война на Украине закончится лишь тогда, когда Россия будет истощена экономически и военным образом», — отметил он.

По мнению Дизена, некоторые русофобоские высказывания Мерца прямо противоречат сложившейся на сегодняшний день ситуации и в мире в целом и на поле боя в зоне СВО.

«Он также утверждал, что мы, то есть немцы и европейцы, нанесли России неслыханные потери и издержки. Таков теперь новый язык Германии, где, по сути, звучит так, будто Германия фактически вступила в войну с Россией. И поражение России, по его мнению, должно вернуть стабильность и порядок. Это никак не согласуется с новыми реалиями — не только с новым международным распределением сил, но и с тем, как на самом деле развивается конфликт», — прояснил профессор.

Мюнхенская конференция по безопасности проходила с 13 по 15 февраля в Германии. Мероприятие позиционирует себя как один из ведущих мировых форумов для обсуждения вопросов международной безопасности, при этом представителей России организаторы не приглашают с 2022 года. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что конференция полностью себя дискредитировала. Причиной он назвал позицию ее руководства, которое перестало звать тех, кто выступает с альтернативными точками зрения.

Узнать больше по теме
Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше