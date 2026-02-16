На Западе удивились странному заявлению Мерца о России

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Заявление канцлера Германии Фридриха Мерца на Мюнхенской конференции по безопасности о поражении России не согласуется с реальностью, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в эфире YouTube-канала.
«Мерц использовал самую агрессивную риторику, какую только можно услышать от немецкого канцлера. Он вновь заявил, что немецкая армия должна быть самой мощной в Европе и что война на Украине закончится лишь тогда, когда Россия будет истощена экономически и военным образом», — отметил он.
По мнению Дизена, некоторые русофобоские высказывания Мерца прямо противоречат сложившейся на сегодняшний день ситуации и в мире в целом и на поле боя в зоне СВО.
«Он также утверждал, что мы, то есть немцы и европейцы, нанесли России неслыханные потери и издержки. Таков теперь новый язык Германии, где, по сути, звучит так, будто Германия фактически вступила в войну с Россией. И поражение России, по его мнению, должно вернуть стабильность и порядок. Это никак не согласуется с новыми реалиями — не только с новым международным распределением сил, но и с тем, как на самом деле развивается конфликт», — прояснил профессор.
Мюнхенская конференция по безопасности проходила с 13 по 15 февраля в Германии. Мероприятие позиционирует себя как один из ведущих мировых форумов для обсуждения вопросов международной безопасности, при этом представителей России организаторы не приглашают с 2022 года. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что конференция полностью себя дискредитировала. Причиной он назвал позицию ее руководства, которое перестало звать тех, кто выступает с альтернативными точками зрения.