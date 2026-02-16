Словакия готова возобновить прямое авиасообщение с РФ при отмене санкций ЕС

Представитель ведомства пояснила, что после снятия запретов воздушное пространство Словакии вновь станет доступным для российских перевозчиков и зарегистрированных в РФ воздушных судов. При этом окончательное решение об открытии регулярных или чартерных рейсов будет зависеть от коммерческой заинтересованности самих авиакомпаний.
В министерстве подчеркнули, что готовы рассматривать заявки на выдачу соответствующих разрешений при соблюдении общих правил входа в воздушное пространство страны, требований двусторонних соглашений о воздушном сообщении и европейского законодательства.
Напомним, 27 государств ЕС закрыли свое воздушное пространство для России и прекратили прямые авиарейсы после начала специальной военной операции. Москва ввела ответные ограничения.
Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо по итогам переговоров с госсекретарём США Марко Рубио заявил, что энергоносители превратились в инструмент политического давления. Премьер также отметил, что нефтеперерабатывающий завод Slovnaft в Братиславе, который получает сырьё по «Дружбе», пока функционирует без сбоев. При этом он подчеркнул тесную взаимосвязь двух стран в этом вопросе, пояснив, что в сложившейся ситуации под ударом вместе с Венгрией оказывается и Словакия.
Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.