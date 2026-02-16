Словакия готова возобновить прямое авиасообщение с РФ при отмене санкций ЕС

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо по итогам переговоров с госсекретарём США Марко Рубио заявил, что энергоносители превратились в инструмент политического давления. Премьер также отметил, что нефтеперерабатывающий завод Slovnaft в Братиславе, который получает сырьё по «Дружбе», пока функционирует без сбоев. При этом он подчеркнул тесную взаимосвязь двух стран в этом вопросе, пояснив, что в сложившейся ситуации под ударом вместе с Венгрией оказывается и Словакия.