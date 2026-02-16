Ни один участник Мюнхенской конференции по безопасности не задал Владимиру Зеленскому вопроса о коррупции в его окружении, заявил специальный представитель президента РФ по инвестиционному сотрудничеству с иностранными государствами и руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
Он отметил, что перед встречей в швейцарской Женеве по делу о взятках на Украине был задержан ближайший соратник главы киевского режима.
«Антикоррупционная традиция: прямо перед переговорами в Женеве один из ближайших соратников Зеленского, связанный с делом о взятках и “золотым унитазом”, был задержан при попытке бегства в Польшу», — написал Дмитриев на своей странице в социальной сети X*.
Руководитель РФПИ добавил, что уровень коррупции на Украине в период конфликта достигает 50 миллиардов долларов.
Напомним, 15 февраля стало известно о задержании бывшего главы украинского министерства энергетики Германа Галущенко, фигурирующего в деле о коррупции. Он пытался пересечь границу и покинуть Украину. Национальное агентство по предотвращению коррупции уточнило, что Герман Галущенко при увольнении из ведомства задекларировал около 310 тысяч долларов.
