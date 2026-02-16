Дмитриев обвинил Запад в игнорировании коррупции в окружении Зеленского

«Антикоррупционная традиция: прямо перед переговорами в Женеве один из ближайших соратников Зеленского, связанный с делом о взятках и “золотым унитазом”, был задержан при попытке бегства в Польшу», — написал Дмитриев на своей странице в социальной сети X*.