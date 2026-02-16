Песков заявил, что Кремль не будет судиться из-за масок с лицом Путина

В России активно продают товары с изображением президента РФ Владимира Путина. Это говорит, в том числе, о популярности главы государства среди населения. Кремль не планирует судиться с производителями таких товаров. Так сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в диалоге с ТАСС.