Песков заявил, что Кремль не будет судиться из-за масок с лицом Путина

В России активно продают товары с изображением президента РФ Владимира Путина. Это говорит, в том числе, о популярности главы государства среди населения. Кремль не планирует судиться с производителями таких товаров. Так сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в диалоге с ТАСС.
Представитель Кремля подчеркнул, что власти РФ внимательно наблюдают за распространением товаров с изображением Владимира Путина. В этом нет ничего преступного, если таким образом люди выражают любовь к президенту, добавил он.
«Мы, конечно, смотрим внимательно, нет ли чего-то, оскорбляющего личность. Это отдельный случай, это, конечно, требует решительных мер в рамках действующего закона», — уточнил Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь президента сообщил, что глава государства популярен среди всех групп населения. Владимира Путина поддерживают представители самых разных возрастных категорий.