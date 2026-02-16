Ричмонд
Песков заявил, что Кремль не будет судиться из-за масок с лицом Путина

Песков отметил, что Кремль внимательно наблюдает за товарами с изображением Путина.

Источник: Комсомольская правда

В России активно продают товары с изображением президента РФ Владимира Путина. Это говорит, в том числе, о популярности главы государства среди населения. Кремль не планирует судиться с производителями таких товаров. Так сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в диалоге с ТАСС.

Представитель Кремля подчеркнул, что власти РФ внимательно наблюдают за распространением товаров с изображением Владимира Путина. В этом нет ничего преступного, если таким образом люди выражают любовь к президенту, добавил он.

«Мы, конечно, смотрим внимательно, нет ли чего-то, оскорбляющего личность. Это отдельный случай, это, конечно, требует решительных мер в рамках действующего закона», — уточнил Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента сообщил, что глава государства популярен среди всех групп населения. Владимира Путина поддерживают представители самых разных возрастных категорий.

