ЦАР заинтересована в поставках в Россию арахиса, кофе и какао, заявил посол

Посол Додону-Пунагаза: ЦАР заинтересована в поставках кофе и какао в Россию.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. ЦАР заинтересована в поставках кофе, арахиса и какао собственного производства в Россию, а также может предложить фрукты, но главный вопрос заключается в логистике, рассказал РИА Новости посол республики в Москве Леон Додону-Пунагаза.

«Моя страна производит кофе очень хорошего качества, мы могли бы его поставлять, а также манго, какао, арахис, кунжут, черный перец и высококачественную древесину. Вопрос в логистике», — сказала он.

Дипломат также выразил благодарность России за безвозмездные поставки зерна и топлива.

Россия ранее направила Центральноафриканской Республике в качестве гуманитарной помощи 29,4 тысячи тонн дизельного топлива и 50 тысяч тонн российской пшеницы.