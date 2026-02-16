Строителей дата-центров в США могут заставить оплачивать все издержки

ВАШИНГТОН, 16 фев — РИА Новости. Советник президента США по торговле и производству Питер Наварро заявил, что от компаний, строящих дата-центры, могут потребовать взять на себя затраты, связанные с потребляемым ими электричеством.
«Дело в том, что все эти строители дата-центров, начиная с Meta* и дальше по списку, должны оплачивать все издержки. Акцент делается на том, что они должны платить: не только за электроэнергию, которую они потребляют из сети, но и за устойчивость системы, на которую они тоже влияют. Они должны платить и за воду. Так что здесь предстоят определенные действия, чтобы заставить их учитывать эти издержки», — сказал Наварро в интервью Fox News.
Ранее издание Politico сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа хочет заключить соглашение с крупнейшими компаниями в области технологий, чтобы оградить американских граждан от повышения цен на электроэнергию на фоне строительства новых центров обработки данных.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.