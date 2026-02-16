Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский поражает европейцев дерзкими высказываниями. По мнению газеты Die Weltwoche, бывший комик своими требованиями выходит за рамки порядочности.
«Это абсурд. Это противоречит идеям и договорам Европейского Союза — и, тем не менее, будет реализовано. Ведь когда речь заходит об Украине, Брюссель не жалеет средств», — с осуждением указывает газета.
Как заявил депутат Госдумы Амир Хамитов, Зеленский больше напоминает агрессивного и неадекватного пьяницу, чем государственного деятеля. Он назвал бывшего комика «оборзевшим персонажем».
