В Приморье амурский тигр напал на охотника

ВЛАДИВОСТОК, 16 фев — РИА Новости. Амурский тигр напал на охотника в Чугуевском округе Приморья, мужчина погиб, зверя отлавливают, сообщил РИА Новости представитель регионального минприроды.
«В Чугуевском округе Приморского края зафиксирован трагический инцидент с участием амурского тигра. Нападение произошло в 20 километрах от населённого пункта. Жертвой хищника стал охотник, осуществлявший доставку кормов на подкормочную площадку», — сообщил собеседник.
По его словам, на место оперативно выехали сотрудники охотнадзора, проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.
«Ведутся работы по изъятию амурского тигра из естественной среды обитания. Угрозы жизни и здоровью жителей близлежащих населённых пунктов нет», — добавил собеседник.
Амурский тигр — один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В дикой природе в России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Еврейской автономной областей. По экспертным оценкам, популяция хищника в РФ составляет около 750 особей.