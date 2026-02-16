Ричмонд
В Приморье амурский тигр напал на охотника

РИА Новости: в Приморье ищут амурского тигра, смертельно ранившего охотника.

Источник: © РИА Новости

ВЛАДИВОСТОК, 16 фев — РИА Новости. Амурский тигр напал на охотника в Чугуевском округе Приморья, мужчина погиб, зверя отлавливают, сообщил РИА Новости представитель регионального минприроды.

«В Чугуевском округе Приморского края зафиксирован трагический инцидент с участием амурского тигра. Нападение произошло в 20 километрах от населённого пункта. Жертвой хищника стал охотник, осуществлявший доставку кормов на подкормочную площадку», — сообщил собеседник.

По его словам, на место оперативно выехали сотрудники охотнадзора, проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

«Ведутся работы по изъятию амурского тигра из естественной среды обитания. Угрозы жизни и здоровью жителей близлежащих населённых пунктов нет», — добавил собеседник.

Амурский тигр — один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В дикой природе в России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Еврейской автономной областей. По экспертным оценкам, популяция хищника в РФ составляет около 750 особей.