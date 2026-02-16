На Западе сообщили о внезапной панике в Киеве из-за «Орешника»

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Киевский режим находится в режиме постоянной тревоги из-за опасений применения российскими военными ракеты «Орешник», что определяет критическую уязвимость Украины, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.
«В Киеве нарастает беспокойство из-за предположений, что россияне могут готовить разрушительный удар, возможно, ракетой “Орешник”, по правительственным зданиям киевского режима. Даже начались разговоры о том, что западные дипломаты покидают Киев из-за этих опасений. И что интересно, на заседание украинского парламента, Рады, большинство депутатов, не явились. Слухи связывают это с опасениями по поводу потенциального удара ракетами “Орешник. Это все показывает чрезвычайную панику, которую навел “Орешник” на Украину. В любом случае, каким бы ни был эффект от такого удара, его явно достаточно, чтобы вызвать у Киева сильную нервозность”, — рассказал эксперт.
По его словам, режим постоянной делает слабые места киевской военной машины еще более уязвимыми. Полученное стратегическое преимущество России, в том числе за счет «Орешника», рискует обернуться для Украины крупными неприятностями во время российской наступательной кампании в ближайшие 43 дня, к апрелю, полагает Меркурис.
«Русские это видят, они все наблюдают, они, очевидно, ко всему этому готовятся. Думаю, все сейчас признают, что крупное российское наступление на Украине не за горами. Вероятно, оно начнется в апреле. Это наиболее логичная дата после весенней оттепели. На этом этапе трудно представить, что Украина сможет этому противостоять», — отметил аналитик.
Накануне начальник генерального штаба Валерий Герасимов сообщил, что российская армия освободила 12 населенных пунктов за две недели февраля, несмотря на суровые зимние условия. По сводкам Минобороны, за последние сутки были освобождены населенные пункты Магдалиновка, Приморское и Запасное, а также Цветковое в Запорожской области, а ВС России уничтожили до 1110 военнослужащих ВСУ, три бронетранспортера и 21 бронемашин.