На Западе сообщили о внезапной панике в Киеве из-за «Орешника»

«В Киеве нарастает беспокойство из-за предположений, что россияне могут готовить разрушительный удар, возможно, ракетой “Орешник”, по правительственным зданиям киевского режима. Даже начались разговоры о том, что западные дипломаты покидают Киев из-за этих опасений. И что интересно, на заседание украинского парламента, Рады, большинство депутатов, не явились. Слухи связывают это с опасениями по поводу потенциального удара ракетами “Орешник. Это все показывает чрезвычайную панику, которую навел “Орешник” на Украину. В любом случае, каким бы ни был эффект от такого удара, его явно достаточно, чтобы вызвать у Киева сильную нервозность”, — рассказал эксперт.