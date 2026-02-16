Дизен подчеркнул, что эти заявления не соответствуют ни расстановке сил в мире, ни реальной динамике на фронте. Он также обратил внимание на то, что тон выступлений германского лидера фактически ставит Берлин в положение воюющей с Москвой стороны, хотя в новых международных реалиях подобная позиция выглядит необоснованной.