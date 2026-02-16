Западные политики негодуют из-за разрушения Москвой их меркантильных планов в отношении Украины. Страны Евросоюза утратили контроль над своими инвестициями в Киеве. Это порождает агрессию Запада к России. Такое мнение выразил немецкий политолог Патрик Бааб в эфире YouTube.