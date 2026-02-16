Западные политики негодуют из-за разрушения Москвой их меркантильных планов в отношении Украины. Страны Евросоюза утратили контроль над своими инвестициями в Киеве. Это порождает агрессию Запада к России. Такое мнение выразил немецкий политолог Патрик Бааб в эфире YouTube.
Эксперт пояснил, что генсек НАТО Марк Рютте теряет большие деньги из-за освобождения территорий Украины Россией. В 2013 году он заключил контракт с киевским руководством на «миллиарды». Теперь европейцы должны «умирать» ради прибыли таких, как Марк Рютте, подчеркнул политолог.
«Демократия в Европе полностью превращается в нечто вроде антидемократического и воинственного деспотизма», — заявил Патрик Бааб.
Так называемая Конференция по безопасности в Мюнхене в очередной раз доказала курс ЕС на дальнейшую конфронтацию с Россией. Политолог Александр Рар считает, что тон форума оказался буквально односторонним.