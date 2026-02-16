Военный рассказал об улучшении качества российских беспилотников

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 фев — РИА Новости. Качество российских беспилотноков за последний год улучшилось в разы — от простоты подготовки к использованию до полетной дальности, рассказал РИА Новости командир отделения расчетов FPV-дронов подразделения войск беспилотных систем Южного военного округа с позывным «Олимп».
«За последний год качество дронов у нас улучшилось в разы. На подготовку к использованию теперь уходит гораздо меньше времени. Они приходят уже практически готовые — подключил и полетел», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что у российских дронов также в целом улучшилась оптика, радиус работы и полетная дальность.
Кроме того, на постоянной основе ведется разработка новых, улучшенных дронов. «Сейчас, например, я уже будучи командиром отделения FTP-расчета вновь прибыл на подготовку по обучению использованию нового дрона», — сказал он.
«Олимп» уточнил, что новый беспилотник имеет улучшенные характеристики оптики и управления.