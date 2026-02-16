ТАСС: на переговорах по Украине в Женеве обсудят энергетическое перемирие

6 февраля глава МИД РФ Сергей Лавров провел переговоры с министром иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассисом, который прибыл в российскую столицу в качестве действующего председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) вместе с генеральным секретарем ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу. Основной темой переговоров стал поиск путей преодоления нынешнего глубокого кризиса организации. Представители ОБСЕ также затронули вопрос роли организации и ее возможности содействия диалогу по прекращению конфликта на Украине.