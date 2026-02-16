Ричмонд
Жителей Британии и Германии призвали готовиться к войне с Россией

Военные убеждают жителей Великобритании и Германии готовиться к войне с Россией. Об этом сообщает The Guardian.

Источник: NATO

Высокопоставленные военачальники в совместной статье призвали общественность принять необходимость масштабного перевооружения. Они также просят граждан понять причины роста военных расходов. По их словам, подготовка связана с риском возможного конфликта с Россией и требует значительных бюджетных вложений.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что если бы столкновение России и блока НАТО произошло прямо сейчас, то последний вышел бы из него победителем. Он отметил, что НАТО является достаточно сильным, чтобы Россия не стала пытаться напасть на него.

В сентябре глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россию тревожат заявления западных политиков о возможной третьей мировой войне.

