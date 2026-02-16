Депутат ГД Свинцов: Третья редакция закона о запрете рекламы гадалок в работе

«В 2024 году я был единственным автором законопроекта, запрещающего рекламу всех этих оккультистов. Но он, к сожалению, получил отрицательный отзыв правительства. После этого Патриарх Кирилл осудил наличие всех этих колдунов и магов в стране. Тогда я и еще несколько коллег откорректировали предыдущий документ. Но, к сожалению, опять получили отказ. Сейчас дорабатываем уже третью редакцию», — отметил парламентарий, слова которого приводит KP.RU.