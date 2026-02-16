Депутат ГД Свинцов: Третья редакция закона о запрете рекламы гадалок в работе

В Госдуме продолжают работу над законопроектом о запрете рекламы эзотерических услуг. Зампред комитета по информационной политике Андрей Свинцов сообщил KP.RU, что сейчас готовится уже третья редакция документа.
«В 2024 году я был единственным автором законопроекта, запрещающего рекламу всех этих оккультистов. Но он, к сожалению, получил отрицательный отзыв правительства. После этого Патриарх Кирилл осудил наличие всех этих колдунов и магов в стране. Тогда я и еще несколько коллег откорректировали предыдущий документ. Но, к сожалению, опять получили отказ. Сейчас дорабатываем уже третью редакцию», — отметил парламентарий, слова которого приводит KP.RU.
Весной 2025 года в Госдуму вносился законопроект о запрете рекламы астрологов, магов и тарологов. Инициаторы указывали, что такие услуги не имеют научного обоснования и часто вводят граждан в заблуждение. Однако в июле правительство не поддержало инициативу, сославшись на размытые формулировки и возможный правовой дисбаланс. Теперь депутаты рассчитывают учесть замечания и представить обновленную версию документа.
Позже президент России Владимир Путин в ходе прямой линии назвал оккультные услуги «бредом», который вводит людей в заблуждение и наносит им вред. Он подчеркнул, что в этой сфере важно действовать аккуратно, не нарушая прав граждан, но при этом соблюдать законодательство и решения судов.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.
«170 тысяч в огонь и фото ребёнка на могиле»: Чёрный бизнес гадалок на горе семей СВО.