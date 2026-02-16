Times: в Британии соцсети для детей до 16 лет могут запретить в 2026 году

В этой связи Стармер привел в пример «предпринятые действия» Лондона в отношении чата-бота Grok, который был разработан компанией xAI американского миллиардера Илона Маска. Эти усилия, отмечается в коммюнике, «послали ясный сигнал, что ни у одной из платформ не будет бесплатного пропуска». «Сегодня мы закрываем лазейки, которые угрожают детям и заложим основы для будущих действий. Мы действуем, чтобы защитить благополучие детей и помочь родителям ориентироваться на “минном поле” социальных сетей», — говорится в приведенных выдержках речи, с которой Стармер должен выступить в понедельник.