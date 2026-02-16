Мирошник сообщил, что ВСУ наращивают удары по гражданской инфраструктуре

По его словам, интенсивность обстрелов выросла на Белгородском и Херсонском направлениях. Он отметил существенное обострение ситуации в этих регионах.
«Сейчас мы наблюдаем существенные обострение и рост интенсивности обстрелов ВСУ на белгородском и херсонском направлениях», — сказал Мирошник.
Ранее Белгород и Белгородский округ подверглись массированному обстрелу со стороны Вооружённых сил Украины. Предварительно, серьёзные повреждения нанесены объектам энергетической инфраструктуры. Аварийные и оперативные службы выясняют масштаб повреждений. По предварительным данным, ВСУ атаковали город РСЗО HIMARS. Всего жители слышали около 10 взрывов.
