Ректор РАНХиГС: более 70 участников программы «Время героев» получили назначения

Он также добавил, что программа «Время героев» реализуется Президентской академией по поручению главы государства. В первом потоке — 83 участника, во втором — 85. Обучение рассчитано на два года и включает четыре основных блока: государственная политика, экономика и финансы, региональное управление, современные технологии. В работу программы вовлечены представители руководства администрации президента, Правительства, главы регионов — это позволяет соединить обучение с реальной управленческой практикой, отметил Комиссаров.