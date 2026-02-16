Ректор РАНХиГС: более 70 участников программы «Время героев» получили назначения

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Назначения на федеральном и региональном уровнях получили более 70 участников первого потока программы «Время героев». Об этом сообщил ТАСС ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Алексей Комиссаров.
«Более 70 участников первого потока уже получили назначения на федеральном и региональном уровнях, назначения есть и у второго потока. По итогам первого года мы усиливаем практическую часть: расширяем стажировки, углубляем работу с наставниками, увеличиваем объем реальных управленческих кейсов», — сказал Комиссаров.
Он также добавил, что программа «Время героев» реализуется Президентской академией по поручению главы государства. В первом потоке — 83 участника, во втором — 85. Обучение рассчитано на два года и включает четыре основных блока: государственная политика, экономика и финансы, региональное управление, современные технологии. В работу программы вовлечены представители руководства администрации президента, Правительства, главы регионов — это позволяет соединить обучение с реальной управленческой практикой, отметил Комиссаров.