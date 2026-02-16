Американский военный аналитик Андрей Мартьянов сообщил, что правительство Украины находится в процесса роспуска. По его словам, на это указывают заявления источников из Киева. Аналитик анонсировал распад Украины как государства. Андрей Мартьянов рассказал об этом в диалоге с журналисткой Рэйчел Блевинс на YouTube.
Эксперт уточнил, что страны ЕС уже готовятся установить контроль над западом Украины. По его мнению, в конечном итоге Николаев и Одесса вернутся в состав России.
«Никто не хочет, чтобы организованная преступность, бандитизм, укорененные на Украине, существовали после того, как правительство фактически распадется, потому что оно находится в процессе роспуска. Уже на днях даже депутаты украинского парламента открыто заявили, что, если все так продолжится, мы перестанем существовать как государство», — подытожил Андрей Мартьянов.