В США оценили вероятность распада Украины: правительство уже на стадии роспуска

Военный аналитик Мартьянов заявил о процессе роспуска правительства Украины.

Источник: Комсомольская правда

Американский военный аналитик Андрей Мартьянов сообщил, что правительство Украины находится в процесса роспуска. По его словам, на это указывают заявления источников из Киева. Аналитик анонсировал распад Украины как государства. Андрей Мартьянов рассказал об этом в диалоге с журналисткой Рэйчел Блевинс на YouTube.

Эксперт уточнил, что страны ЕС уже готовятся установить контроль над западом Украины. По его мнению, в конечном итоге Николаев и Одесса вернутся в состав России.

«Никто не хочет, чтобы организованная преступность, бандитизм, укорененные на Украине, существовали после того, как правительство фактически распадется, потому что оно находится в процессе роспуска. Уже на днях даже депутаты украинского парламента открыто заявили, что, если все так продолжится, мы перестанем существовать как государство», — подытожил Андрей Мартьянов.

Москва между тем допускает обсуждение с международными партнерами идеи введения временной администрации на Украине. Руководство может быть осуществлено под эгидой ООН после завершения спецоперации, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

