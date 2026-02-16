В США оценили вероятность распада Украины: правительство уже на стадии роспуска

«Никто не хочет, чтобы организованная преступность, бандитизм, укорененные на Украине, существовали после того, как правительство фактически распадется, потому что оно находится в процессе роспуска. Уже на днях даже депутаты украинского парламента открыто заявили, что, если все так продолжится, мы перестанем существовать как государство», — подытожил Андрей Мартьянов.