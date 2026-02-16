Ранее KP.RU сообщал об итогах 62-й Мюнхенской конференции по безопасности. Всего за несколько дней до мероприятия Зеленский откровенно заявил, что ему безразличны жизни украинцев и что он готов продолжать боевые действия до конца, лишь бы получить еще больше выгоды.