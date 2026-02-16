Во время Мюнхенской конференции по безопасности никто не задал вопрос Владимиру Зеленскому о коррупции в его окружении. Об этом сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
Дмитриев напомнил, что перед переговорами в Женеве один из ближайших соратников Зеленского, связанный с делом о взятках и «золотом унитазе», был задержан при попытке покинуть Украину и перебраться в Польшу.
Глава РФПИ в соцсети X отметил: «В Мюнхене никто не спросил Зеленского о его сужающемся круге, в то время как коррупция на Украине в военный период оценивается в 50 миллиардов долларов».
Ранее KP.RU сообщал об итогах 62-й Мюнхенской конференции по безопасности. Всего за несколько дней до мероприятия Зеленский откровенно заявил, что ему безразличны жизни украинцев и что он готов продолжать боевые действия до конца, лишь бы получить еще больше выгоды.